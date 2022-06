Ceux qui défendent ses couleurs se sont ainsi illustrés à l’occasion des interséries le week-end passé. Dans la catégorie "400" comprenez par là ouvert aux joueurs qui sont classés juste en dessous du top belge, parmi les quelque 200 meilleurs belges.Dont cette vieille connaissance de Fabrice Genchi qui a remporté, avec ses coéquipiers, la finale face La Cure, une équipe de Jodoigne.Une finale serrée qui s’est conclue 3-3, 46-39 pour cette équipe locale où on trouvait, notamment, les footeux Bryan Chefneux, ex La Calamine, et Radanovic, ex Herstal, Oupeye et Haccourt. " Le padel intéresse de plus en plus de monde , sourit le portier du Standard en futsal qui fut une référence dans le futsal régional très longtemps aussi, notamment à l’IPHannut. Et notamment pas mal de joueurs de foot.Cela permet de garder la condition face à des joueurs qui, dans cette catégorie, sont costauds.En face de nous, on avait des vrais joueurs de tennis qui ont un toucher fou.Mais le foot, qui a bien développé ma vista, m’a bien aidé à contrer ça et à beaucoup anticiper. Ce fut dur mais on a gagné un beau tournoi… "

Avec, comme pour les interclubs de tennis, un tournoi qui a commencé dès le mois d’avril.Des victoires face à Forêt, La Bruyère, Fayenbois, La Cure, Lambermont et un nul face à Embourg ont permis aux potes de "Gench" de s’envoler vers la demi-finale gagnée face à La Raquette.En finale, retrouvailles encore avec La Cure.Et cette belle victoire." C’est la première fois de ma vie que je jouais les interclubs et je ne le regrette pas , assure Genchi qui était même capitaine de son équipe. Je ne connaissais pas ce sport mais mon ancien coach Hervé Houlmont me l’a fait découvrir alors que j’étais à Sprimont.J’ai été séduit par le concept et je me suis pris de plus en plus au jeu.C’est une sorte d’adrénaline comparable à celle qu’on a au foot.Cela reste du fun et rien d’autre (NDLR: il n’y avait d’ailleurs aucun prize-money à gagner à St-Georges le week-end passé). Mais cette discipline, qui est en pleine expansion, est sympa… "