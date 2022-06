L’année de la confirmation pour Anthisnes

Surprenants lors du dernier exercice en battant des équipes telles que Strée, Marchin ou encore Remouchamps, les hommes de Patrick Gaspard ne comptent pas se laisser faire non plus en 2022-2023. " Il y a de très beaux clubs dans notre série , note le T1 anthisnois. Mais avec les renforts que nous avons réalisés, nous allons accrocher ce tour final. " Huit nouveaux entrants tenteront d’aider le club à atteindre ses objectifs. " Avec les différents blessés en cours de saison, on se retrouvait souvent avec un noyau assez serré. C’est pour cette raison qu’il a fallu transférer, mais intelligemment , explique l’entraîneur des Jaune et Noir. C’est une concurrence saine qui permettra à tout le groupe de s’enrichir." Avec seulement deux départs au compteur, Anthisnes peut désormais se reposer sur un effectif garni, compétent et qui a toutes ses chances au sein de cette série.