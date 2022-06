Julien Lannoy coachera l’équipe B de Templiers-Nandrin

Il sera épaulé par un autre vieux serviteur du club, à savoir Jean Sauvage. " Cela se jouait entre Guy Ekwalla et Julien Lannoy, on n’a vu que ces deux candidats-là , explique Francis Dupont. Finalement, on a dû faire un choix, mais Guy avait fait de l’excellent boulot en maintenant pratiquement l’équipe en P3. En tout cas, Julien est un garçon intelligent et on n’a aucun doute sur ses capacités à faire l’affaire. "

Voilà donc la saison 2022-2023 de Templiers-Nandrin B qui peut officiellement commencer.