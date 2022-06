Geoffrey Dengis, la pièce maîtresse de Limont

Après le titre de meilleur buteur revenu au Limontois Pierre Bernard, c’est cette fois son coéquipier, Geoffrey Dengis, qui est désigné vainqueur de l’équipe-type. "J’aurais évidemment préféré monter et ne pas remporter votre jeu , rigole le médian de Limont. Malgré tout, même si je sais qu’en P4, c’est beaucoup du copinage, c’est toujours sympa et gratifiant d’atteindre la première place. Ce fut une belle bataille en fin de saison avec Oli (NDLR: Olivier Ebodaghe, défenseur de Limont).

À 29 ans, Geoffrey Dengis a livré la saison la plus prolifique de sa carrière, avec 20 buts inscrits. Pas mal pour un médian! " Le coach m’a laissé beaucoup de liberté , glisse l’habitant de Limont. Avec ma taille, j’ai mis la moitié de mes buts de la tête. Maintenant, quand tu joues contre des équipes comme Alleur, qui sont démotivées, c’est largement plus facile d’inscrire des buts. Ce sera en tout cas très compliqué de réitérer le même bilan."

Cette saison, les Hesbignons n’ont pas été épargnés par la poisse. Si la longue blessure d’Antoine Lebrun a coûté de nombreux points aux Limontois, c’est surtout la multiplication des forfaits qui ont joué en leur défaveur. "Ce fut assez pénible , confie Geoffrey Dengis. À partir de janvier, on a joué un match sur quatre. Dans ces conditions, c’est délicat de trouver du rythme et de garder sa motivation, qui plus est en P4. Il y a aussi cette rencontre à Oleye où on mène 0-2. Ce sont des détails mais qui font la différence en fin de saison."

Enfin reversé dans la série A lors du prochain exercice, Limont pourra toujours compter sur son médian. "On va, je l’espère, vivre un championnat plus sympa , commente Geoffrey Dengis. Affronter des équipes comme Faimes B, Vaux-Borset, Engis ou Haneffe va ramener davantage de monde. On espère évidemment rejoindre la P3, c’est dans cette division que Limont doit jouer. Plus haut, ce n’est pas possible mais le club mérite la P3."

En attendant, la bande à David Jeunehomme devra apprendre de ses erreurs pour enfin sabrer le champagne en 2023. "Cette année, après dix matchs, tout le monde voyait Limont champion" , raconte, à juste titre, l’intéressé. Presque tout le noyau reste et l’équipe s’est renforcée."

Autant dire que les Limontois feront partie des favoris pour le titre la saison prochaine.