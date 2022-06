Football - P4B: Pierre Dedry et Michael Dethier deviennent co-T1 de Fraiture Sports B

Deux entraîneurs pour le prix d’un."Il n’y aura pas d’ordre établi, précise le président Yves Laermans.Le club a voulu récompenser Pierre et Michael pour le travail réalisé.Ils s’investissent au maximum et nous avons pleinement confiance en eux.Pierre connait déjà la plupart des joueurs tandis que Michael a encadré les U21, qui joueront cette saison en P4, de façon exemplaire."

Il s’agira, pour les deux T1, d’un premier défi au sein d’une équipe séniors."Vu qu’il n’y aura plus aucun U21 la saison prochaine, on m’avait proposé le poste de T1 avec la P4.J’ai directement accepté car c’est un superbe challenge, explique Michael Dethier, ancien gardien au futsal.L’équipe est déjà bien balancée avec plusieurs joueurs d’expérience. On espère créer la surprise dans une série relevée."

Même constat dans le chef de Pierre Dedry."Depuis tout petit, j’évolue à Fraiture avec mes potes, dit-il.J’avais à cœur de rester au club.Quand Stéphan Stocklosa a décidé de parti, on s’est posé la question de savoir qui allait reprendre le flambeau.Moi, ça me titillait quand même (sourire).D’autant que, cette année, j’avais déjà dirigé plusieurs entraînements et le feeling était bien passé.Le défi est très intéressant." Pas trop compliqué de diriger une équipe à deux?"On se doute qu’il y aura des moments un peu délicats mais c’est le football, rigole Pierre Dedry.Avec Michael, on peut être très complémentaire et former un beau binôme.Dans tous les cas, l’équipe veut faire mieux que la saison dernière."

Fraiture Sports B avait terminé son championnat à l’antépénultième position, en P4C.