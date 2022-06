Football - P2A: Amay enrôle Mounir Amanaki

On s’en doutait un peu et cela vient de se confirmer: les Amaytois n’avaient pas encore complètement bouclé leur mercato. Et ils viennent de le prouver en enrôlant Mounir Amanaki, un flanc de 32 ans aux qualités intrinsèques indéniables. " C’est un garçon qui a un énorme potentiel. Selon Greg Dufer, qui le connaît bien et qui s’est complètement occupé du transfert, il pourrait jouer bien plus haut , savoure Alex Liebens. Mais il veut prendre du plaisir à jouer. C’est un garçon technique, vif et rapide. Pour nous, c’est complètement inespéré qu’il nous rejoigne. "