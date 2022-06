Cosmopolite, cette équipe-type de P4B

Pour rappel, cette équipe-type ne représente pas les onze ou seize meilleurs joueurs de la série mais bien les seize pions les plus réguliers pour leur équipe.Contrairement à la D2, D3 ou encore P1, un seul journaliste suit la série dans son entièreté et couvre, logiquement, une rencontre de championnat par semaine. En P4B, vu le peu de clubs régionaux alignés dans la série, les coachs avaient la lourde tâche de distribuer 3, 2 et 1 point(s) pour les joueurs de leur propre équipe.Le journaliste présent sur l’affiche de la semaine distribuait, quant à lui, les points pour les deux équipes.

1.Le mode d’emploi

Comment a-t-on confectionné cette équipe?En prenant les noms au fur et à mesure du classement et en les plaçant dans le schéma tactique idoine.Est ainsi apparu naturellement un 3-4-3, comme la P4A. À l’instar de la série A également, il n’aura pas fallu descendre bien loin dans le classement pour dénicher les défenseurs puisqu’Olivier Ebhodaghe, Nicolas Cox et Quentin Denis figuraient parmi les onze meilleurs de ce classement. En ce qui concerne le dernier joueur cité, même s’il n’a pas joué à ce poste avec Engis, nous avons décidé de le placer arrière droit vu son explosivité et sa belle pointe de vitesse.

2.Tous les clubs représentés

Alors qu’Oleye et Limont ont trusté les deux premières places en championnat, les deux équipes placent trois pions dans les seize. On notera également la présence de deux Haneffois, et de trois Engissois. Ces quatre clubs ont ainsi terminé dans le Top 4 en fin de saison. Chose surprenante au regard du classement: deux éléments de Lensois B se classent dans les seize ainsi qu’un joueur d’Oreye B et de Momalle B. Les sept clubs régionaux sont donc tous représentés dans cette équipe-type cette année. Pas mal!

3. L’avis de Jean-François Nossin

C’est à Jean-François Nossin, le premier coach titré cette saison dans notre arrondissement que revient la lourde tâche de commenter cette équipe-type. "Cette équipe me paraît un peu trop faible pour jouer le titre en P4B , dit-il tout de go. Il y a évidemment des joueurs très intéressants. Un gars comme Fabian Beine, c’est la classe. J’aime aussi, Olivier Ebhodaghe. À son âge, il a encore livré une très grosse saison, c’est le patron de la défense à Limont. Il était d’ailleurs à deux doigts de venir chez nous cette année. En attaque, Perna peut faire très mal au sein de ce noyau. Cette saison, il a encore démontré qu’il était toujours bel et bien présent Malgré tout, il manque plusieurs joueurs de la série pour tenter de jouer le titre."

Voilà qui a le mérite d’être clair.Les autres entraîneurs de la P4B seront-ils du même avis? Rien n’est moins sûr.