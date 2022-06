Tom Closset: «J’espère que ce sera un déclic»

La sensation de ces championnats de Belgique n’est autre que Tom Closset. À seize ans, le Marneffois s’est hissé en quarts de finale pour la première fois de sa carrière, après avoir écarté Florian Cnudde (A5). Un résultat inespéré. "J’avais pour objectif d’atteindre les huitièmes de finale , explique celui qui a battu, en poules, Per Gevers et Lucca De Jonckheere. Avec les blessures de plusieurs série A, je savais que je pouvais réaliser une bonne compétition." De là à atteindre les quarts de finale? " Absolument pas , rigole l’intéressé. Avant la rencontre face à Cnudde, je me suis dit que je n’avais rien à perdre."