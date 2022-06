Mais désormais, tout l’organigramme de l’équipe a changé et on retrouve une équipe B bien plus ambitieuse. Raphaël Lo Monte, fraîchement arrivé comme T1 de l’équipe, est conscient du chantier qui l’attend mais il se sait soutenu." Avant toute chose, le premier objectif sera de créer un bon groupe où l’on vit bien.Et de là, je demanderai aux joueurs le sérieux nécessaire pour avancer correctement tous ensemble. "

Sportivement aussi d’ailleurs, Oreye B veut à nouveau être pris au sérieux.Même si le nouvel entraîneur ne sait pas exactement fixer des objectifs en termes de classement, le club, lui, veut retrouver le haut de tableau. Histoire de poursuivre dans la continuité de la restructuration du club comme le soulignent de concert le président Julien François et Jérôme Dirick, coach de l’équipe première." Pour retrouver des jeunes et créer des équipes, il faut qu’ils puissent voir qu’à Oreye, même si la P3 ou la P2 est peut-être une marche trop haute pour eux, ils auront la chance de jouer en équipe adulte avec un groupe compétitif.Pour cela, il faut truster les huit premières places. "

Le rendez-vous est pris, même si, de façon réaliste, avant de se donner un classement à atteindre, le principal du côté d’Oreye B est d’abord d’arriver à terminer une saison sans encombre. Mais cette fois-ci, le club semble l’avoir très bien compris.