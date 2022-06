«Le club a plus d’ambition et a envie de progresser»

Après un passage d’un an du côté de Patro Othée terni par une grave blessure, le milieu de terrain, fraîchement trentenaire, revient dans le club pour lequel il a évolué durant trois saisons. « Je me suis fait opérer en octobre suite à ma rupture des ligaments croisés et désormais, je reviens petit à petit. Je veux retrouver de la confiance en P4 et redémarrer de zéro. J’espère qu’on aura un minimum de sérieux car c’est ce que je recherche en premier lieu. Maintenant, je pense qu’on va bien s’entendre car Oreye reste un club très familial où il fait bon vivre. On a besoin de gars motivés et de beau jeu. Le club a plus d’ambition et on sent qu’on a tous envie de progresser. »