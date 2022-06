Ilona Masson n’a jamais vraiment su trouver les bons réglages

Engagée, comme souvent, aussi bien à la longueur qu’au triple saut, Ilona Masson a ramené une médaille de Gentbrugge sur le triple bond. Et pourtant, son week-end n'avait pas trop bien commencé par cette cinquième place à la longueur grâce à un saut mesuré à 5m75, loin de ce qu’elle avait produit il y a une semaine à peine. « Mes deux premiers sauts ont été bons, mais je les ai mordus. Et le deuxième se joue vraiment à rien sinon j’étais à plus de six mètres, souffle l’athlète du FCHA. C’est dommage, je réalise de beaux sauts, mais ils n’ont pas été mesurés. Pourtant, j’avais les six mètres dans les jambes. Je dois vraiment réguler élan et essayer de moins mordre. C’est une question de réglages. » À noter que le concours a été remporté par notre championne olympique Nafi Thiam.