Erwin Senakuku n’ira pas à Solières mais à Waremme: «Je n’ai pas voulu prendre de risque»

On se souvient que l’attaquant, passé professionnel à Seraing, avait été sacré meilleur artificier de D2 ACFF, en 2019-2020, lorsqu’il évoluait à l’UR Namur. Après un transfert raté au RWDM, et un passage en demi-teinte à Namur, il s’était relancé en janvier dernier à Stockay, avec lequel le buteur avait planté trois roses. Récemment, Erwin Senakuku s’était engagé avec Solières. "Mais avec le retrait de José Lardot, je ne sais pas si je resterai ou non au club" , nous avait-il confié le 30 mai dernier.

Finalement, c’est donc dans un autre club de l’arrondissement que le joueur de 27 ans évoluera. "À Solières, je n’ai plus reçu la moindre nouvelle depuis des semaines , confie Erwin Senakuku. Personne ne m’a contacté, c’est dommage. Je n’ai donc pas voulu prendre le moindre risque. Quand Waremme m’a contacté, tout s’est fait assez rapidement. Le projet a l’air ambitieux et cela me plaît."

Chez les Stadistes, l’attaquant tentera de se relancer. "Le coach (NDLR: Steve Dessart) me voulait et j’ai senti que je pouvais apporter beaucoup au club , explique celui qui avait été transféré au RWDM, en janvier 2020, pour un montant avoisinant les 125.000 euros. À titre personnel, je refuse de me fixer des objectifs en termes de buts. Je veux avant tout retrouver du plaisir sur le terrain."

Du bain, forcément, pour les Hesbignons qui seront costauds avant d’entamer le championnat. "J’ai affronté Waremme la saison dernière et j’avais trouvé quelques jeunes assez bons . Le boulot effectué par Steve Dessart porte ses fruits et je sais qu’il pourra m’apporter pas mal de choses. C’est un ancien pro avec une belle carrière derrière lui. On m’a également confié qu’il était très proche de ses joueurs. J’ai besoin de ça" , raconte le gaillard de 190 centimètres.

Si d’aucuns en doutaient encore, le Waremme version 2022-2023 s’annonce ô combien compétitif. Si Fondaire, l’un des meilleurs éléments de Steve Dessart est parti, les Stadistes sont parvenus à recruter du très lourd. Après Isaam Charef, Amou Djaba, Mamadou Gueye, Miguel Dachelet et maintenant Erwin Senakuku, les Waremmiens se sont donné les moyens pour jouer, au minimum, la colonne de gauche. Et ainsi éviter de vivre une nouvelle campagne stressante.