Cinq transferts et de nombreuses prolongations à Racour

Souvent discret et à part des paillettes mises dans le monde footballistique, il n’en demeure pas moins que Racour bouge bien en coulisses.Présents dans une troisième provinciale de luxe, les Hesbignons se devaient de se renforcer pour vivre une saison ambitieuse, et c’est désormais chose faite.Avec pas moins de cinq transferts, à savoir Jérémie Bertrand (Limont), Chamsedine Karihi (Cointe), Hakim et Karim Paque (Othée) et Louis Vigneron (Lensois), les Rouge et Noir font forts vite, et bien. De plus, l’intégralité du noyau qui a terminé la saison dernière a décidé de continuer sous les ordres d’Eddy Van Roosendael, qui continue lui-même bien son aventure avec le club.