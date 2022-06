Chloé Herbiet se rapproche de plus en plus d’un sacre national

Après sa troisième place sur le 10 000 mètres fin avril, Chloé Herbiet a confirmé qu’elle faisait bien partie de l’élite des courses de fond en Belgique avec cette deuxième place sur le 5 000 mètres derrière Lisa Rooms avec qui elle a fait course commune jusqu’à l’entame du dernier tour. « C’était un peu prévu, révèle la Marchoise du WACO. À la base, Lisa devait avoir un lièvre car, en plus de la première place, elle voulait aussi réaliser un bon chrono. Mais cela a été refusé par la ligue. Du coup, on a trouvé un arrangement pour que je l’aide. Ainsi, on devait tirer chacune à notre tour 800 mètres avant qu’elle ne termine la course. Moi, je me suis dit que c’était une bonne chose car je visais la deuxième place. Et, pour cela, il fallait que ça aille vite pour ne pas me faire piéger tactiquement. »