Arnaud Art vice-champion du Belgique du saut à la perche

L’Orpois a décidé de commencer son concours à 4m80, histoire de bien se mettre en jambes. Un écueil franchi sans aucun problème avant une impasse à 4m90 et une nouvelle barre franchie au premier essai à 5 mètres, tout comme trois de ses adversaires alors que Broeders ne s’est pas encore élancé. Vingt centimètres plus haut, l’athlète du FCHA manque sa première tentative, mais pas la deuxième et poursuit donc son concours. Une barre qui n’a pas fait de dégâts puisqu’ils sont encore quatre en course, plus Ben Broeders qui n’a toujours pas sauté.

À 5m30, Arnaud Art ne tremble pas et efface cette barre dès sa première tentative, prouvant sa bonne forme actuelle. Une barre qui va s’avérer décisive pour l’octroi des médailles puisque Thomas Van Nuffelen va se louper à trois reprises alors que Thomas Van Der Plaetsen, le spécialiste du décathlon, décide d’arrêter son concours alors qu’il a passé cet écueil à 5m30.

Robin Bodart, Arnaud Aart et Ben Broeders se retrouvent donc à 5m40, où le dernier cité décide de faire l’impasse. Et le sort sera identique pour les deux premiers, qui manquent leurs trois tentatives. Et c’est alors au jeu des essais que les médailles doivent donc être distribuées. Ayant passé la barre à 5m30 lors de leur premier essai, Van Der Plaetsen et Art se partagent donc la deuxième place derrière l’inaccessible Ben Broeders.