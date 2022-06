À Fumal, Young Klee est l’un de ceux-là également. À 33 ans, celui qui possède plus de 1600 minutes en D1B a retrouvé le plaisir des terrains. Arrivé cette saison "sans trop d’objectifs" , le défenseur, passé par l’UR Namur ou Tongres, n’avait jamais évolué en P4. " J’avais arrêté le foot pendant deux ans et cela me manquait , dit-il. Plusieurs copains m’ont dit qu’ils évoluaient ensemble dans un petit club à Fumal et j’ai alors décidé de les rejoindre."

Très vite, la mayonnaise prend et l’habitant de Châtelet retrouve ses sensations. "J’ai perdu 25 kg sur la saison. Je ne connaissais absolument pas le club et j’ai découvert des personnes au top , confie l’intéressé. impressionné par le niveau de la série. Je ne m’attendais pas à un tel niveau. Des équipes comme Thisnes ou Lensois, c’est vraiment très fort. Faimes B, avec de jeunes joueurs, c’est également intéressant."

Placé en défense au début de saison, Young Klee a été contraint d’évoluer un cran plus haut en deuxième partie de championnat. "Vu que ça ne tournait pas hyper bien dans l’équipe, on a décidé que je devais distribuer le jeu. Je pense que si on avait pris cette décision dès le début, l’équipe aurait pris davantage de points" , commente notre interlocuteur.

Forcément, vu sa très belle saison, Young Klee a reçu pas mal de sollicitations ces dernières semaines. L’offre la plus sérieuse fut… Wanze/Bas-Oha en P1. "J’ai même rencontré Jean-Yves Mercenier, dit-il. C’est flatteur qu’une équipe de P1 pense à moi.Le club voulait que je donne une réponse rapidement. J’ai longtemps hésité mais, avec mon boulot et les travaux dans ma maison, c’était compliqué. De toute façon, j’ai promis à mes potes que je jouerai encore une saison avec eux."

Du pain bénit pour Amay B (NDLR: vu la disparition du club fumalois, tous les joueurs évolueront à Amay B la saison prochaine), qui profitera encore du talent de Young Klee. Et peu importent les kilomètres . "Même si j’habite dans la région de Charleroi, j’ai toujours été habitué à faire pas mal de trajets pour le football , confie-t-il. Évidemment, je ne participe pas à tous les entraînements mais j’essaye d’aider l’équipe du mieux possible.Et puis, j’ai retrouvé le plaisir de jouer avec des amis."

Sans doute le plus important pour un sportif amateur.