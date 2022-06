Une équipe-type à deux visages

Pour rappel, cette équipe-type ne représente pas les onze ou seize meilleurs joueurs de la série mais bien les seize pions les plus réguliers pour leur équipe.Contrairement à la D2, D3 ou encore P1, un seul journaliste suit la série dans son entièreté et couvre, logiquement, une rencontre de championnat par semaine. Comme pour la P2 et la P3, les coachs avaient la lourde tâche de distribuer 3, 2 et 1 point(s) pour les joueurs de l’équipe adverse.Le journaliste présent sur l’affiche de la semaine distribuait les points pour les deux équipes.

1. Le mode d’emploi Comment a-t-on confectionné cette équipe?En prenant les noms au fur et à mesure du classement et en les plaçant dans le schéma tactique idoine.Est ainsi apparu naturellement un 3-4-3. Chose assez rare que pour être soulignée, il n’aura pas fallu descendre bien loin pour dénicher les défenseurs puisque trois défenseurs figuraient dans les onze meilleurs de ce classement.A noter que pour Benjamin Petit, défenseur de formation, on a décidé de le placer en défense centrale, même si celui-ci n’aura pas évolué à ce poste avec Thisnes cette année.

2 Dix clubs représentés Alors que deux clubs ont survolé le championnat, à savoir Thisnes et Lensois, les deux équipes hannutoises ne placent que quatre pions dans les seize. Une preuve supplémentaire qui démontre que ces deux effectifs avaient une somme d’individualités et que ce ne sont pas seulement deux ou trois joueurs qui portaient leur équipe. On épinglera surtout la pluralité des clubs représentés. Ainsi, on retrouve un joueur de Wasseiges B, Couthuin B, Geer B, Marchin, Jehay B ou encore deux de Fumal. Moins étonnant, par contre, l’apparition de deux éléments de Faimes B et Hannut B ou encore un joueur d’Amay B.Trois clubs qui auront trusté les premières places.

3 L’avis de Pierre Longueville Sans surprise, c’est le coach de Thisnes qui sera chargée de diriger cette équipe. Une récompense logique au vu de son incroyable campagne avec les Hannutois. Si l’ancien coach de Wanze/Bas-Oha et Warnant s’étonne de ne pas voir davantage de joueurs de Thisnes et Lensois, il reconnaît que ce groupe pourrait jouer les premières places. "Elle tient la route. Cette saison, ce noyau jouerait sans problème le Top 4, avec Amay B et Faimes B" , confie Pierre Longueville.

Devant, les trois attaquants ont démontré toute l’étendue de leur talent. "William Bonomi a livré une grosse saison avec Lensois, Tom Denayer a pesé énormément à la pointe de l’attaque avec Hannut alors que Sacré est un top joueur à Faimes , analyse le mentor thisnois. Maintenant, j’aurais évidemment titularisé Valentin Petit, le meilleur buteur de la série, Dans le milieu, Beaupain fut sans conteste le meilleur élément de Couthuin B, comme Benoit Rihon à Geer B. La présence de Mathieu Belme est indiscutable, Rihon pourrait d’ailleurs être assez complémentaire avec Mathieu vu son volume de jeu."

En défense, Pierre Longueville aurait aimé voir Heptia et Mbarga dans le onze. "Quand tu as la meilleure équipe du championnat, cela ne devrait même pas être discutable. Mes deux joueurs ont été solides, dit-il. Maintenant, Hugues Rihon, de Faimes B, est très intéressant. Il botte très bien phases arrêtées et parle beaucoup avec ses joueurs. Klee Young est un gars de la trempe de Mathieu Belme. Enfin, quand tu as un Benjamin Petit derrière, c’est tout de suite plus rassurant. Il bouche tous les trous."

Enfin, sur le banc, Pierre Longueville apprécie particulièrement deux éléments. "Pairoux et Grangagnage. Le premier doit être titulaire à tous les coups et a sorti un livré championnat avec Lensois. Le deuxième nous avait fait mal à l’aller. Il voulait d’ailleurs venir chez nous , glisse le coach. Le gardien Guisse n’est pas mauvais non plus. Je suis par contre surpris de ne pas voir davantage de joueurs d’Amay B."