Prestianni: «Sur mes routes d’entraînement»

Le Tour du Condroz fait son retour au calendrier ce samedi. Après les annulations liées à la pandémie du coronavirus, la course rebaptisée Souvenir Antoine Demoitié s’élancera, sur le coup de 13h50, à nouveau pour sa 58eédition, à Rotheux. Avec une première partie en ligne de nonante bornes via Tavier, Ouffet, Warzée, Soheit-Tinlot, Modave, Ocquier, Tohogne, Hamoir pour ensuite repiquer sur Rotheux, où il y aura un circuit local pour une arrivée prévue vers 16h16 au bout de 102,6 kilomètres. "Je me réjouis d’y être , commente Sacha Prestianni. Cette épreuve se déroule vraiment sur mes routes d’entraînement. Je les connais toutes. Ce sera un avantage pour moi. Je sais où il faudra être attentif, quand je devrai remonter, rester bien placé dans le peloton, pour mieux éviter les pièges."