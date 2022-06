Le T2, Jean-Michel Pasleau s’en va de Thisnes

En clair, l’ancien directeur sportif thisnois allait se retrouver T3. Un poste qui ne colle pas avec les ambitions de ce banquier de profession. "J’ai appris l’arrivée de Jérôme via les journaux, ce n’est pas top" , confie l’ancien mentor de Lensois.

"En janvier, Jean-Michel savait très bien que si Jérôme voulait venir, il était le bienvenu à mes côtés , explique Pierre Longueville. Il était au clair et avait accepté la chose."

Malgré tout, le coach thisnois laisse la porte ouverte à son ancien T2. "On se quitte en bons termes , note Pierre Longueville. Il a réalisé du bon boulot avec moi cette saison. Je lui ai dit qu’il pouvait revenir sur sa décision sans problème. Quoi qu’il arrive, j’espère qu’il trouvera rapidement un autre port d’attache."

Un constat partagé par Jean-Michel Pasleau. "Je quitte Thisnes en bons termes et je ne souhaite garder que les bons moments. Je ne regrette pas d’avoir accepté ce beau projet , raconte celui qui était arrivé rue Croix-Blanche en février 2019. Plusieurs joueurs m’ont adressé quelques messages touchants. Je peux quitter Thisnes la tête haute et avec le sentiment du devoir accompli." Le Hannutois ne compte pas pour autant prendre ses distances avec le monde du ballon rond. S’il souhaite d’abord "prendre quelques semaines de repos et profiter de ma famille" , Jean-Michel Pasleau pourrait rebondir très bientôt. "Je ne suis pas du genre à courir après les clubs. Je continuerai à aller regarder des matchs de football et puis on verra ce que l’avenir me réservera. Je suis en tout cas ouvert à tout."

Le message est passé.