L’Amay Rugby Club sera social

Dès la saison 2022 - 2023, Amay comptera un nouveau club de sport: l’Amay Rugby Club, l’ARC. " Et, c’est une équipe féminine qui en sera la porte-bannière, annonce Julien Jadot, le président de l’Amay Rugby Club. Cette équipe féminine sera le fanion d’Amay." Auparavant, avec d’autres membres du comité de ce nouveau club de rugby amaytois, Julien Jadot jouait dans celui de Gives. " À Amay, nous souhaitons pouvoir donner un entraînement aux filles car il y en a beaucoup qui nous suivent." Le Rugby Club d’Amay et le club de football américain, les Atomics d’Amay, se partageront le terrain situé rue des Genêts. La compétition ne sera pas la principale raison de la création de ce club de rugby. " Avant tout, nous souhaitons que les jeunes filles et les femmes qui nous rejoindront deviennent principalement une bande de copines qui joueront autour d’un ballon; toutes ces copines formeront un club de loisirs."