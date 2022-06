Vissers, Herbiet, Art et Masson: les quatre fers de lance huy-waremmiens

Le retour en grâce de Mélanie Vissers

Pour la première fois depuis août 2021, l’athlète de l’AT Crisnée a sauté plus haut que quatre mètres la semaine dernière en franchissant une barre à 4m10. De bon augure pour ce week-end. " Je me sens vraiment bien , confirme Mélanie Vissers. J’ai enfin repris mes marques avec quatorze foulées, tout en retrouvant la perche avec laquelle j’avais passé 4m26. La confiance est là. "

Histoire d’aller chercher un titre qui lui échappe depuis maintenant plusieurs années. " J’ai déjà fait deuxième et troisième , confirme-t-elle. J’aimerais bien aller chercher ce sacre tout en essayant de sauter au-dessus de quatre mètres. Si tel est le cas, ce serait nickel. Ce serait une belle manière de continuer à accumuler de la confiance. Sur papier, je suis favorite, mais ça ne se joue pas à grand-chose. "

Chloé Herbiet, la fin de la malédiction?

Le chiffre "4" a longtemps collé à la peau de la Marchoise la saison dernière, elle qui fut abonnée à la médaille en chocolat. Mais celle qui porte les couleurs du WACO a fait de ces Nationaux un véritable objectif. " Je n’attends que ça. Je me suis préparée pour la compétition et je suis très impatiente ", insiste Chloé Herbiet, qui a un peu levé le pied à l’entraînement ces derniers jours. Avec son chrono de 16:12.57, elle se classe deuxième dans la hiérarchie sur papier. De quoi viser une médaille. " Oui, j’y vais pour un podium. J’espère pouvoir confirmer sur la piste ma deuxième place sur la liste des engagées. "

La valeur sûre Arnaud Art

Vainqueur des trois compétitions auxquelles il a pris part cette saison avec des sauts entre 5m20 et 5m40, le Hannutois fait partie des cadors de la discipline dans notre plat pays. Mais il lui sera difficile d’ajouter un cinquième titre à sa collection au vu de la présence de Ben Broeders dimanche. Il n’empêche que ce serait à la fois étonnant et décevant de ne pas voir le perchiste de 29 ans sur la boîte.

Ilona Masson est en pleine forme

Comme elle en a pris l’habitude, l’Orpoise va doubler saut en longueur et triple saut durant ce week-end. Dans le premier concours, elle fera notamment face à Nafi Thiam et tentera de confirmer sa forme actuelle, elle qui a établi un nouveau record personnel la semaine dernière. La lutte pour le podium promet en tout cas d’être très serrée et il sera peut-être plus simple de viser une médaille sur le triple saut, l’épreuve de prédilection de l’athlète du FCHA.

Et les autres?

Si les quatre athlètes précités représentent nos plus belles chances de médailles, d’autres régionaux peuvent espérer revenir de Gentbrugge avec une médaille. On pense notamment à Cassandre Evans, qui doublera lancer du poids et lancer du javelot, Maxime Tilman, sur 800 mètres, ou encore Valère Hustin, sur 5000 mètres, qui font partie des outsiders dans leur discipline. On sera également attentif aux performances de Mathis Espagnet, qui ne cesse de casser des barrières sur 800 mètres, et d’Audric Riga, qui pourrait bien profiter du concours ultra relevé à la hauteur pour se rapprocher des 2m10. Une chose est en tout cas certaine, on risque bien d’assister à certaines performances de haut vol lors de ces championnats de Belgique organisés, pour la première fois depuis très longtemps, dans une autre enceinte que le stade Roi Baudouin.