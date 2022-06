Strée B est bel et bien sur les rails

Et le moins qu’on puisse dire est que le club de Pierre Crochet a bien bossé en coulisses puisque le noyau est d’ores et déjà bien avancé. En effet, on y retrouve déjà quatre gardiens avec Simon Ramelot, Maurice Champagne, Andy Gaillard et Valentin Michaux. La ligne défensive sera composée de Jason Monfort, Pierre Guilmet, Jeremy Feyenklahsen, Pierre Croughx, Manu D’Imperio, Nicolas Boccar, Frédéric Vogeler, Laurent Corvers, Simon Fastré, Stéphane Sorée et Sébastien Depas. Un cran plus haut, Martin Feyenklahsen, Michael Lapierre, Xavier Bangels, Adrien D’Andrea, Thomas Sirre, Hervé Mertens, Anthony Gaspard, Burhan Memedov, Arnaud Huet et Steven Lenaerts composeront le milieu de terrain. Enfin, en front de banderille, on retrouvera Semih Ramadan, Munir Abahaia, Lionel Dock, Anthony Gerard, Michael D’Alessandro, Maxime Halut et Kujtim Ibrahimi. À noter que Marc-Antoine Gielen n’a pas encore pris sa décision.

Soit d’ores et déjà 32 joueurs auxquels il faut encore ajouter de possibles renforts. " Un partenariat est également en train de se créer avec les U21 de Huy. Pour ceux qui désireraient évoluer en première et qui ne trouvent pas leur place en D3B ACFF ou en P2, ils peuvent venir chez nous en P4 pour se lancer , précise Pierre Crochet, qui n’est pas non plus fermé à l’idée de mettre sur pied une équipe réserve si le noyau continue de grossir. Mais on n’a pas envie d’arriver à ne plus faire trois équipes à un moment de la saison. On verra bien. Tout en voulant quand même préserver un maximum le terrain sur lequel nous avons fait des travaux. "

Par contre, si Strée s’est doté d’un directeur technique en la personne de Roger Mossoux, qui n’est plus à présenter, le club condrusien n’a pas encore trouvé un entraîneur pour diriger cette nouvelle formation. " Des contacts ont d’ores et déjà été pris, mais le poste est toujours ouvert. On aimerait pouvoir prendre une décision le plus rapidement possible ", insiste le président.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Pierre Crochet par SMS au 0473/45.22.41.