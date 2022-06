Le Malmédien n’a pas tremblé en bouclant les trois kilomètres, agrémentés de barrières, en 8:48.30, reléguant son adversaire à plus de trente secondes. Avec ce chrono, l’élève de Thomas Vandormael termine à deux secondes et demi de son record personnel. Mais cette performance lui permet d’engranger pas mal de points en vue d’une éventuelle qualification pour l’Euro de Munich via le ranking européen.