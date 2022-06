P3A: Jean-Michel Pasleau quitte Thisnes

On s’y attendait un peu.Après l’arrivée de Jérôme Remacle comme entraîneur adjoint à Thisnes, Jean-Michel Pasleau se retrouvait T3.Un poste qui ne colle plus avec les ambitions de ce banquier de profession."Je pouvais rester au club mais certaines choses m’ont fait mal.J’ai été poussé vers la sortie.Je ne veux pas épiloguer sur le sujet car cela ne sert à rien, explique l’intéressé.Il est impossible que je reste au club dans ces conditions.Je pense que c’est le bon moment de quitter Thisnes.L’aventure s’arrête et j’ai reçu plusieurs beaux messages de la part des joueurs."