Oreye ne veut pas se cacher et doit monter

Avec un mercato de feu et un staff plus ambitieux que jamais, le club a tout fait pour reconstruire un groupe aux ambitions grandes, mais loin d’être démesurées." Pour avancer, on a besoin de concurrence ainsi que de nouveaux profils , souligne d’ailleurs devant l’assemblée le T1 Jérôme Dirick. Le club doit garder sa mentalité, conviviale et familiale mais le championnat est relevé et des résultats sont attendus. "

Conscient qu’Oreye doit se retrouver plus haut sur l’échiquier du monde footballistique, le staff au complet a pour ambition de restructurer le club. Pour cela, des profils plus expérimentés devenaient essentiels selon le T1. " On peut penser qu’avoir autant de joueurs est un exercice d’équilibriste mais ce profil de joueurs sait qu’il est là avant tout pour faire grandir le club. "

En se renforçant de la sorte, les Sucriers ont donc mis les moyens pour accéder à l’échelon supérieur. Mais pour y arriver, ils devront sans aucun doute faire preuve de plus de régularité face "aux petites équipes" de la série, chats noirs des Verts la saison dernière.Mais pour cela, le club orétois a en sa possession un solide staff motivé et conscient de l’opportunité qu’il a d’avoir un groupe aussi grand par la qualité que par la quantité.Au tour final lors du défunt exercice, Oreye devra faire au minimum aussi bien pour atteindre ses objectifs de cette année.