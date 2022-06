1.Jogging de la piscine à Ocquier

Dès vendredi soir, 19h15, le challenge condrusien sera de passage à Ocquier pour le traditionnel jogging de la piscine.Un classique qui en sera à " au moins sa 20eédition " avance Martin Postelmans, un des organisateurs.Trois courses sont ainsi au menu.Il y a d’abord la course enfant, puis la 5,6 km et enfin la 11,8 km." Les autres années, on avait 600 personnes, là on sera content avec 300. " Le parcours, qui a été inversé mais qui va part de la piscine et y revient, a fort changé avec un dénivelé plus costaud.Mais il passe toujours essentiellement dans les bois." Ce jogging s’inscrit dans le cadre de festivités , rappelle Martin Postelmans. Et il sera suivi d’une guinguette… "

2.La corrida de Wanzoul à Wanze

Samedi soir, place à la traditionnelle corrida dès 19h30. Pas de trail cette année qui s’inscrit, comme on le sait, dans le cadre du challenge hesbignon. " Non, ce sera pour l’an prochain", promet Louis Maréchal, un des organisateurs. Au menu: un 5 et 11 km en plus de la traditionnelle course des enfants." On espère avoir 300 coureurs alors que la fréquentation est en baisse partout, dit Louis Maréchal. Notre jogging, qui en sera à sa 23e édition, est devenu un classique du genre.On a dessiné un tout nouveau parcours qui ne sera dévoilé qu’au moment même de la course.Ce sera la fête au village avec, donc, une série d’activités annexes après la course et même dimanche.C’est toujours la bonne humeur sur place. " On n’en doute pas un seul instant.