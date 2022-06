Le Wanzois Hugo Correia Rocha signe son premier contrat professionnel au Standard. ©- 

C’est même le moins que l’on puisse dire puisque Hugo Correia Rocha avait toute l’Europe à ses pieds.Il a même été visité les installations de Benfica, club de ses origines, qui lui proposait un contrat professionnel aussi." Le projet foot était super , dit le papa. Mais pour le reste, niveau encadrement et école, c’était moins ça.Il allait en gros se retrouver seul là-bas sur place.Et ça, on ne le voulait pas.En plus, le club ne nous offrait que deux billets pour aller sur place sur la saison.La scolarité de notre fils (NDLR: il vient d’accéder à le 4esecondaire à l’école St-Véronique, partenaire du Standard) reste importante. "

D’autres clubs, et non des moindres, ont pris langue avec les agents de Hugo." Oui, il y a eu des contacts avec Lille, l’Ajax, Dortmund, Leverkusen, Feyenoord et l’ACMilan, dit le papa. Mais c’est au Standard qu’il sera pour le moment le mieux.Je pense que ces clubs voulaient surtout nous faire patienter jusqu’à ses 16 ans, moment où eux peuvent le mettre sous contrat… " Un futur grand talent chez les Liégeois?Ce serait sympa, tiens!