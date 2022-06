La JS Merdorp, c’est fini: «C’est triste»

Les événements qui ont émaillé la JS Merdorp un soir d’octobre 2021 après une rencontre de championnat, dans un café du centre hannutois, n’ont rien à voir non plus. "C’est triste pour le club et les joueurs mais on n’a pas le choix" , indique l’échevin.

Dans les rangs de Merdorp, c’est évidemment la consternation qui prédomine. "On est tous abasourdis par cette décision. Je ne cache pas qu’il y avait des encombrants aux abords du terrain mais ceux-ci ont tété dégagés à 85% après la fin du championnat. En trois ans, nous n’avons eu aucun incident. Là, le club est mis devant le fait accompli, déplore Jonathan Marteau à Merdorp depuis 2009 et entraîneur de l’équipe féminine.

«On prend les joueurs en otage»

L’avenir sportif de la JS Merdorp est donc scellé. "Mais on souhaite évidemment que ce terrain soit prévu pour du sport" , note Martin Jamar. Avec toujours des membres de Merdorp? Rien n’est moins sûr. Cependant, Jonathan Marteau ne compte pas lâcher l’affaire pour autant . "Manu Douette et certains membres du comité ont eu une discussion constructive. Il ne ferme pas la porte à un nouveau club , dit-il. Personnellement, je suis dans l’optique que Merdorp continuera dès la saison prochaine. Je me suis toujours investi à fond. Que ce soit avec ou sans Patrick Rihon, je vais faire bouger les choses. Nos trois équipes sont déjà inscrites pour la saison prochaine, on ne peut pas prendre les joueurs en otage. Il est inconcevable que la saison 2022-2023 début sans le club de Merdorp."

Jonathan Marteau et les membres du matricule 7700 vont-ils être entendus?Réponse dans les prochaines semaines.