La Faimoise Nathalie Marchetti avant les championnats de Belgique série A : "Je vise deux podiums"

Ce week-end, à Libramont, l’ancienne protégée du Donceelois Christophe Pietroniro a l’occasion d’ajouter une ligne à un palmarès déjà bien fourni. "Mais je ne serai pas favorite, même si Lisa Lung, A1, arrête sa carrière , précise l’intéressée. Dans les faits, quand on regarde le classement mondial (NDLR: elle est aujourd’hui classée 372e), trois joueuses belges sont au-dessus de moi. Cette année, je me sens vraiment relax et je n’ai pas vraiment la pression."

Revenue jeudi de Slovénie, où elle participait à un tournoi international à Otocec, la Faimoise d’adoption a retrouvé le goût de la compétition. "Je me sens bien, dit-elle. J e ne m’entraîne plus autant qu’avant mais le niveau de jeu est présent."

Vu son statut de tête de série, Nathalie Marchetti débutera son tournoi dimanche, dès les quarts de finale. "Je jouerai contre une fille qui aura déjà deux matchs dans les jambes, ce n’est pas toujours évident, raconte la sportive de 25 ans qui reste ambitieuse. Je viserai un podium en simple. Le niveau sera relevé et des filles comme Sarah Devos ou Julie Van Hauwaert peuvent créer la surprise."

En double dames, Nathalie Marchetti évoluera aux côtés de Margo Degraef. Là aussi, la Faimoise a un beau coup à jouer . "On part, sur papier, têtes de série numéro 1. Plus que dans n’importe quel tournoi, les championnats de Belgique restent indécis. Tout dépend du tirage. Avec Margo, on joue pas mal ensemble et on essayera d’aller chercher une petite médaille" , pointe l’ancienne numéro 1 belge.

Enfin, en doubles mixte, Nathalie Marchetti fera équipe avec son ami de toujours, Arthur Bilas. "Ce sera un duo de choc.On y va avant tout pour s’amuser, surtout que Clément Bilas pourrait venir nous coacher" , rigole celle qui a déjà été sacrée championne de Belgique en double mixte aux côtés du Villersois Damien Delobbe.