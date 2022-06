Georges Jespers: «Il ferait un bon président à Amay»

Stockay a pris directement langue avec l’ex-président de Seraing." Mario est un ami de 40 ans , dit Jean-Pierre Dalla Costa. Je l’ai connu via le boulot, quand il bossait avec son frère Aldo.On se sonnait encore dernièrement quand Seraing a accédé à la D1.C’est un contact informel, mais ce serait bien qu’il vienne chez nous.Je ne pense pas qu’il va s’engager dans un autre club sans me voir avant.On doit aller manger ensemble dans les prochains jours.Il pourrait être le partenaire idéal pour nous aider à progresser encore. "

Le contact a été un peu plus informel entre le RFCHuy et Franchi." On lui a juste envoyé un SMS auquel il n’a pas répondu , avance Florian Rorive. Avec lui en plus, on pourrait franchir un cap supplémentaire.On va d’ailleurs creuser la piste dans les prochains jours.Cela vaut la peine, je pense… "

Les relations sont un peu plus étroites entre Amay et Mario Franchi par le truchement de Georges Jespers.Les deux hommes se connaissent depuis un bail." En fait, quand j’avais encore des cheveux, j’allais chez son frère qui était coiffeur, rigole le président d’Amay. Puis, comme Mario, jeune étudiant, venait donner un coup de main, on a sympathisé.On s’est revu quand il a commencé à bosser dans le transport et je lui ai déjà proposé de reprendre la présidence d’Amay il y a 15 ans.Mais à l’époque, il avait décliné car il ne se sentait pas prêt.Évidemment, et je peux le comprendre, quand Seraing est venu le chercher, ce fut autre chose, le projet n’avait plus rien à voir.Là, je l’ai relancé car je pense qu’il serait la bonne personne.C’est un entrepreneur brillant qui ferait un bon président à Amay.Je lui cède le relais avec plaisir. Ce n’est pas un mécène qui va se servir du club comme d’un jouet.Vous dites que Verlaine a une longueur d’avance?Ok, mais on n’a pas dit notre dernier mot.Amay, ce n’est pas 5000 habitants mais 15000.Ce sont aussi de belles installations et un matricule qui a encore plus d’histoire.Ok, Verlaine n’est qu’à un étage de la N1 mais après, quoi?Nous, on a, je pense, une plus grosse marge de progression. "