Un alléchant Faimes-Geer pour débuter

Chaque semaine, les amoureux du football provincial auront droit à des derbys passionnants. Dès la première journée de championnat, Faimes recevra ainsi Geer, tandis que Wanze/Bas-Oha croisera le fer avec Ougrée, récent champion de P2 A. À noter aussi le premier test des Hannutois qui seront opposés à l’UCE Liège, candidat à la montée.

On épinglera également la quatrième journée avec un alléchant Fize-Wanze/Bas-Oha. Quelques semaines plus tard, le 13 novembre 2022, Fize rendra visite à Faimes alors que Hannut recevra Wanze/Bas-Oha. Enfin, l’ultime dernière journée du premier tour – et donc du championnat, mettra aux prises Hannut et Ougrée. Une rencontre passionnante à plus d’un titre quand on sait que les deux formations se seront battues toute la saison en P2A.

Le décor est d’ores et déjà planté. Dans cinquante-deux jours, les trois coups du lancement de la saison 2022-2023 auront sonné. Encore quelques semaines de patience avant de vivre, on l’espère, un championnat de bonne facture. Avec, cette fois, un régional titré? Réponse le 30 avril, au plus tard, pour connaître le successeur de La Calamine.