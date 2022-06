Plusieurs derbys en ouverture de la saison

Qu’on se le dise d’emblée, il n’y aura pas d’épouvantail cette année en P4. Que ce soit en série A, B ou C, aucune formation ne semble être en mesure de réaliser un championnat version Thisnes ou Strée 2021-2022. Cette saison, les trois séries seront plus ouvertes que jamais et les derbys vont pleuvoir.