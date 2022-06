Mario Franchi: «Si je dois choisir, c’est Verlaine»

Mario Franchi, à quand remontent les contacts avec Verlaine?

À dire vrai, j’ai toujours étéun supporter du club.J’ai toujours suivi Verlaine depuis son ascension de P2 à la D2 ACFF.Je connais fort bien Patrick Danze avec qui j’ai jadis joué en vétérans.C’est un club sympa, familial qui a bien grandi mais qui a gardé son âme, comme Seraing en fait.J’aime ça…Mais ce n’est pas le seul club qui m’a contacté depuis que j’ai officiellement démissionné de Seraing.

Quels sont les autres clubs qui ont pris langue avec vous?

Alors, outre Verlaine, je peux citer Stockay, Amay, Ougrée et le RFCHuy.Bah, oui, cela peut paraître étonnant.Et je peux vous dire que ça fait plaisir.Je suis occupé à analyser la situation et on verra ce que je vais faire.Je vais prendre le temps de bien réfléchir à tout, puis je verrai.Je me suis mis comme deadline début juillet avant de partir en vacances.

Mais, si vous deviez choisir un club parmi ceux-là aujourd’hui, lequel aurait votre priorité?

(long silence) Bah, Verlaine où j’ai de solides attaches.Mais Amay ne me laisse pas indifférent non plus.Je dois dire que je connais pas mal de monde à la Gravière comme Georges Jespers, les Collignon ou encore Jean-Michel Javaux même si ce dernier va quitter la politique.Cela peut être sympa aussi comme challenge.

Quels sont les critères qui comptent pour vous dans la reprise d’un club?

D’abord, il faut que le club ait de belles installations, ce qui est le cas d’Amay et de Verlaine.Et il faut aussi que ces deux clubs aient un potentiel, qu’il leur soit encore possible de monter, quoi.Amay a encore une belle marge de progression, mais voir Verlaine en Nationale 1, une division dans laquelle j’ai adoré jouer avec Seraing, serait pas mal non plus.Verlaine n’est pas prêt à monter tout de suite mais participer à l’édification d’une tribune idoine pour ce niveau serait un beau challenge pour moi.

Concrètement, comment comptez-vous vous investir dans un club ou un autre?

Je peux apporter un sponsoring mais je ne pense pas que ce soit le plus important.Ce que j’aimerais davantage, c’est apporter mes connaissances au club en question.En étant passé du foot amateur, où j’ai pris beaucoup de plaisir, au foot professionnel, où c’était moins le cas, j’ai appris beaucoup de choses.J’aimerais les transmettre en fait.

Après votre démission de Seraing, où vous êtes en tout rester 10 ans, on vous pensait sur le point de quitter le football.Mais en fait, l’envie est toujours là?

Oui, elle est là et toujours bien là.Le football est dans mes gènes.J’adore l’adrénaline qu’il suggère et tous les moments forts qu’il procure.Puis, bon, moi, je ne sais pas trop rester tranquille, moi.J’aime quand ça bouge (rires).Mais que les présidents des clubs en question se rassurent: je ne viens pas pour leur prendre le poste.Cela ne m’intéresse plus d’être sous les feux de la rampe.Quant à mon envie, oui, elle a pris un coup à Seraing où je reste actionnaire et au sujet duquel, un jour, je raconterai ce qui s’est vraiment passé.Mais, là, je compte bien être de retour.

Interview: Anthony RIZZI