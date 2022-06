Louknine se relance à Warnant

Son transfert à Warnant? Un pas en avant. "Je vais évoluer dans une équipe du top. Pour moi, vu la très belle saison de Warnant, c’est comme si je jouais dans un club de Nationale 1. Le club mérite d’évoluer à ce niveau. Quand on m’a proposé le projet, je n’ai pas hésité une seule seconde , avoue Samy Louknine. J’ai besoin de me relancer et faire une saison complète sans la moindre blessure. Je dois rebondir et Warnant est, selon moi, le choix idéal. Je n’ai pas reçu beaucoup de propositions pour jouer en D2 mais je n’aurais pas pu espérer mieux. La saison dernière, j’ai affronté une fois Warnant en championnat (NDLR: le 27 février) et j’avais été impressionné par le niveau de jeu."

Si le rapide médian espère toujours évoluer en Nationale 1 dans les années à venir, il sait aussi que son arrivée chez les Villersois peut être un tremplin. "Je dois prouver à tout le monde que j’ai le niveau de m’affirmer dans la division , avoue le médian. J’ai senti que le coach me voulait et, ça, c’est le plus important. Je suis conscient de la chance que j’ai d’arriver à Warnant, je me donnerai à 200% pour atteindre mes objectifs."

Reste maintenant à le démontrer sur le terrain. Les prochains derbys contre Stockay s’annoncent déjà particuliers pour Samy Louknine, qui espère être décisif avec Warnant, comme il l’avait fait avec les Stockalis, pour son tout premier match de la saison, le 26 septembre dernier contre Givry.