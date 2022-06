William Rasquin était tout simplement le plus fort

En faisant le doublé meilleur buteur et meilleur joueur, l’attaquant a prouvé qu’il a réalisé une, si ce n’est la meilleure saison de sa carrière." Déjà, ce sont mes deux premiers trophées individuels.Je suis d’autant plus heureux que ce sont les coachs qui m’ont choisi. Il est certain que ça me met un petit coup de boost supplémentaire en vue de la saison prochaine en deuxième provinciale. Avec Philippe Caserini, on a désormais une belle équipe pour jouer quelque chose d’intéressant je pense. "

Décisif dans les moments importants

Malgré les quatre matchs loupés pour cause de blessure, le vif avant-centre aura permis aux siens de croire en la montée sportive à de nombreuses reprises.Souvent tenu par un marquage individuel, voire un double marquage, William Rasquin a régulièrement réussi à s’en défaire pour offrir des points précieux aux Condrusiens." C’est vrai que dans pas mal de matchs, nous n’étions pas au top, avec très peu d’occasions.J’en parlais justement ce matin avec un collègue qui nous suit très souvent, c’est lorsque nous étions dominés que j’avais la chance de mettre un but décisif qui rapportait les trois points.Et même si c’est en troisième provinciale, au vu du niveau de la série, c’est déjà une belle performance d’y arriver et au final, remporter le trophée. "

Malgré une fin de saison décevante, Ferrières a eu la chance de monter à l’étage supérieur via la voie administrative.Mais malgré cela, il est fort à parier que William Rasquin, lui, méritait clairement le titre de champion. Son trophée individuel est donc tout à fait mérité et ne peut nourrir d’aucune contestation possible.Bis repetita pour la saison 2022-2023?On ne demande qu’à voir.