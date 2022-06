Une équipe-type que tout oppose

L’attaque à tout prix

Malgré une opposition totale dans les résultats, il est intéressant de noter que chacune des deux équipes proposait un football particulièrement offensif, n’hésitant d’ailleurs pas à jouer avec deux voire trois attaquants.Dès lors, il est normal de voir apparaître deux joueurs à tendance très offensive rejoindre les flancs du 4-4-2 que nous avons créé. Mais l’équipe a une bien belle figure.Tout d’abord, au goal, et c’est une petite surprise, c’est Hubin qui a pris le meilleur sur un Aerts parfois en difficulté dans les moments importants selon ses différents coachs.En défense trois joueurs de Ferrières, qui possèdent une expérience incomparable, rejoignent le Nandrinois Cosentino.L’entrejeu est particulièrement alléchant avec une paire centrale Beaumont-Wagner.Le premier sert de relais entre la défense et le milieu tandis que le second est vu comme un parfait numéro 10. Sur les flancs, les deux attaquants ferrusiens Guyot et Lambert vont amener leur vitesse et leur vision du jeu pour servir les deux renards des surfaces, Jean Sauvage et Rasquin.

Même si l’équilibre entre la défense et l’attaque semble précaire, cette équipe virtuelle nous permettrait de voir énormément de spectacle et pourrait assez facilement jouer le titre en troisième provinciale. Entre la jeunesse nandrinoise et l’expérience condrusienne, le mélange pourrait se valoir sympathique même si officiellement, deux divisions séparent désormais les deux équipes.