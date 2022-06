Une équipe surprenante mais alléchante

Attention, cette équipe-type ne représente probablement pas les onze ou seize meilleurs joueurs de la série mais bien les seize pions les plus décisifs pour leur équipe.Car contrairement à la D2, D3 ou encore P1, un seul journaliste suit la série dans son entièreté et donc, logiquement, ne peut suivre qu’une rencontre par semaine de championnat. Comme pour la P2, les coachs avaient donc la tâche parfois complexe de distribuer 3, 2 et 1 point(s) pour les joueurs de l’équipe adverse tandis que pour le match où le journaliste était présent, c’est bien ce dernier qui se chargeait de distribuer les points.

1. Le mode d’emploi

En analysant le classement dans son ensemble, on remarque très vite que les attaquants ainsi que les milieux plutôt créatifs sont en nombre dans les premières places. Dès lors, un schéma tactique nous est rapidement venu en tête: le 3-5-2. Grâce à ce système, nous avons pu placer un maximum d’éléments à leur bonne position. Éventuellement, la position de Julien Sprimont peut être discutée car le médian est d’ordinaire plutôt un milieu offensif.Néanmoins, sa vitesse s’est révélée précieuse pour Damien Kremer qui l’a déjà fait disputer plusieurs rencontres sur un flanc.

2. Huy B étonnement absent

Même si cette équipe fictive se montre plutôt intéressante dans son ensemble, l’absence d’élément de Huy B, champion haut la main, nous a gratifiés de quelques cheveux blancs. Que faire? Les rajouter sur le banc? Créer une deuxième équipe – typesélectionnée par la rédaction?Au final, le choix décidé a été de ne rien modifier pour la simple et bonne raison que le principe de notre équipe – type est bien de sélectionner les seize joueurs les plus décisifs pour leur équipe.Et dans ce registre-là, hormis éventuellement quelques joueurs qui sortent du lot, l’équipe hutoise est plutôt présente dans le haut du classement par la force de son groupe. Sur l’ensemble de son noyau, nombreux auraient évidemment être présents dans le "seize-type". Par ailleurs, sur les seize clubs de la série, huit équipes sont représentées avec un joueur et quatre, à savoir Oreye , Crisnée , Hognoul et Fraiture Sports , ont deux membres dans l’équipe reprise. Huy B , Wanze/Bas-Oha B , Stockay B et Fize B n’ont quant à eux aucun membre repris.

3. L’analyse de Manu Gorissen

Malgré l’absence d’un de ses joueurs, Manu Gorissen reste le coach idéal pour parler de cette équipe. Le coach champion a vu passer ce beau monde et se montre plutôt d’accord avec le onze sélectionné même si certaines modifications peuvent évidemment avoir lieu. " Évidemment, je pense qu’au moins un de nos défenseurs, un milieu et un attaquant de mon équipe aurait pu être présent mais quand on voit des Wanson, Leseur ou encore Sprimont, l’équipe est plutôt intéressante. "

Après une bonne analyse de l’effectif, le coach à succès de Huy B pense que cette "fantasy team" pourrait jouer le haut de tableau. " Oui, elle pourrait être à une belle place. Leseur est l’attaquant que je rêve d’avoir dans notre équipe, Henquet s’est montré intraitable en défense, sans parler de Wanson qui a été au-dessus du lot. Maintenant, je suis plutôt surpris du positionnement de Ludovic Smit qui est selon moi plutôt un élément défensif mais qui par la force des choses a dû jouer comme numéro neuf. Le reste me semble après plutôt pertinent. "

Et quand il s’agit des points faibles et forts de l’équipe, là aussi, le coach a un avis plutôt tranché. " Si elle devait jouer une rencontre, j’ai un peu peur que les individualités prennent le dessus sur le collectif. Et encore, quand je vois comme Colon et Sprimont revenaient en défense, je pense que ça pourrait aller avec un Delvaux en pur milieu défensif. La vitesse? Non, ça devrait aller car même en défense, Hankart est extrêmement rapide. "

Et quand on sait que pas moins de six joueurs du onze sélectionné sont transférés dans une équipe aux ambitions supérieures que ce qui leur était proposé cette saison, on se dit que nos choix ne sont pas si mauvais finalement.