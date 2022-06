Et alors que certains clubs sont déjà bien avancés dans la confection de leur noyau, voire même l’ont déjà complètement bouclé, d’autres sont toujours à la recherche de renforts d’ici la reprise. La donne est un peu la même au niveau des entraîneurs puisque certaines équipes ne savent toujours pas qui sera sur leur petit banc pour débuter le prochain exercice. Petit tout d’horizon des différents mouvements au niveau des coachs dans les équipes de notre arrondissement.

Si l’on opte pour une vision globale, on remarque, après quelques rapides calculs, que 70% des entraîneurs présents à la fin de la saison 2021-2022 occuperont toujours leur rôle en 2022-2023. Soit un taux de stabilité bien plus important qu’en Jupiler Pro League par exemple, où seuls huit des dix-huit clubs de l’élite ont conservé leur entraîneur.

En rentrant dans les détails, il est tout de même important de souligner qu’une grande tendance se dégage dans nos clubs: plus on descend dans les échelons, plus les mouvements ont été importants. Ainsi, là où 35 des 41 équipes de D2, D3, P1, P2 et P3 gardent le même mentor, les statistiques baissent à… 13 sur 27 pour nos formations de P4 (NDLR: on n’a pris en compte que les équipes qui existaient déjà l’année dernière).

Force est également de constater que les entraîneurs ont de plus en plus pris la main sur leur sort, n’attendant plus vraiment de recevoir une réponse, positive ou négative de leurs dirigeants. C’est notamment le cas de Marc Grosjean à Stockay, Luc Ernes à Faimes ou Thierry Deprez à Fize, qui ont tous décidé de ne pas poursuivre l’aventure dans leur club respectif. Et la tendance est la même dans les échelons inférieurs puisque peu d’entraîneurs n’ont finalement pas été conservés par leurs clubs.

Preuve que le pouvoir de décision s’est quelque peu déplacé des instances dirigeantes vers les acteurs de terrain que sont les entraîneurs ou encore les joueurs. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil aux mouvements perpétuels et aux changements d’avis de ces derniers temps pour s’en rendre compte. Et quand on sait qu’il reste encore plusieurs semaines avant l’entame de la saison, on n’est sans doute pas au bout de nos surprises.