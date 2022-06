Anthony Chimento, comme annoncé

Véritable leader d’une équipe en difficulté lors de la première partie du championnat, Anthony Chimento a su tirer l’équipe vers le haut en deuxième partie pour terminer tranquillement la fin du championnat. " C’est vrai que notre saison n’a pas été celle qu’on attendait. Quand on discutait en avant-saison de nos objectifs, on parlait de la troisième ou quatrième place. Malheureusement, notre première tranche nous a sabotés le restant du championnat car en analysant les deux dernières tranches, on était positionné justement aux places prédites. Après, personnellement, c’est vrai que je me suis très bien senti sur le terrain dans un club chaleureux même si je n’ai pas atteint mon meilleur niveau qui se situe à Verlaine quand nous avons été champions en P2 dès février. "

Un retour en P2

En parlant de la deuxième provinciale justement, la transition ne pouvait pas être mieux trouvée.En effet, malgré deux belles saisons du côté du club condrusien, Anthony Chimento a annoncé son transfert du côté de Seraing Athlétique, récent promu en P2. " Il faut savoir que le club se situe à deux minutes de chez moi. Quand ils m’ont contacté et expliqué le projet, je n’ai pas longtemps hésité avant de l’accepter. Je pense qu’ils veulent faire de moi leur numéro 10 mais à mon âge, je me sens plus à l’aise face au jeu en tant que 6 ou 8. "

À 32 ans, voilà donc Anthony Chimento lancé dans ce qui pourrait être le dernier challenge de sa belle carrière qui est donc désormais marquée par un trophée individuel.