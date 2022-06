Quatre jeunes débarquent à Warnant

Les Verts ont donc attiré plusieurs éléments prometteurs. À commencer par Arnaud Olivier. À dix-huit ans, le gardien, qui a débuté le football à Momalle avant d’évoluer plusieurs saisons à Seraing, arrive à Warnant plus motivé que jamais. "J’ai eu des contacts avec Solières mais le projet de Warnant était le plus ambitieux , confie l’habitant d’Awans qui sera la doublure d’Aladin Bizimana. Je me suis déjà entraîné avec lui quand il était à Seraing. Ce sera une chance et une belle opportunité de me mesurer à Aladin." L’idée d’évoluer avec l’équipe B warnantoise ne rebute pas l’étudiant en science de la motricité à Liège. "Justement, c’est même bénéfique , dit-il. Il y a toujours à apprendre. Je me donnerai à fond quoi qu’il arrive pour aller le plus haut possible."

Dans le secteur défensif, Warnant a jeté son dévolu sur Thomas Libert. Un arrière central formé au Standard de Liège jusqu’à ses douze ans. "Ensuite, je suis parti au RFC Liège , explique l’Oupéyen de 18 ans. C’était le moment idéal pour passer dans le monde des adultes. Warnant est le club qu’il me fallait. C’est assez familial est le groupe est très sympa. Je suis conscient que personne ne me connaît et je devrais faire mes preuves."

Toujours sur plan défensif, le club du président Houssa a attiré Mattéo Rémy. Un défenseur central, qui évolue au RFC Seraing depuis ses débuts. "Cette saison, j’ai compris que les portes se fermaient devant moi et j’ai donc décidé d’anticiper les choses , explique le joueur de dix-huit ans. Cela fait plusieurs mois que je m’entraînais avec Warnant. Mon papa a joué avec le coach (NDLR: Stéphane Jaspart) et tout s’est passé très vite. L’ambiance est juste excellente." Une première aventure que le Sérésien aborde sereinement. "Au départ, c’est certain que ça va être spécial de porter une autre vareuse que Seraing. Mais rassurez-vous, je vais très vite m’y faire , rigole l’intéressé qui rêve toujours du football professionnel. À Warnant, j’arrive en tant qu’outsider. Je n’aurai rien à perdre et j’espère que le club n’est qu’une étape dans ma carrière."

Enfin, un cran plus haut, Sylvain Lievyns débarque chez les Verts avec l’envie de se relancer. Après quelques mois à Saive, l’habitant de Blegny, a été repéré par Eupen où il est resté dix saisons. "Ensuite, j’ai reçu une belle opportunité à Roda (NDLR: aux Pays-Bas). Malheureusement, avec les trajets, je n’y suis resté qu’une saison , commente le jeune homme de 19 ans, qui a alors tenté l’aventure à Seraing. Là-bas, tout s’est très bien passé et j’ai même eu la chance de faire un match avec l’équipe première. En fin de saison, je me suis blessé et je n’ai plus beaucoup joué." L’année dernière, le médian polyvalent, évoluait à Visé. "Très vite, j’ai déchanté car ce n’était pas sérieux du tout , déplore-t-il. J’arrive donc à Warnant avec le couteau entre les dents. Je dois encore m’endurcir et il était indispensable que j’évolue avec les adultes. Martin Aharrh est un voisin et ne m’a dit que du bien de ce club."

Warnant est donc paré avec les U21, qui auront une belle carte à jouer que ce soit en P3 ou en D2 ACFF.