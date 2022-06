Kevin Reyserhove à la tête de l’équipe nationale de police

Mais, cette fois, c’est comme coach que l’homme se présentera à ce championnat. "Il y a eu un appel lancé en interne , dit-il. J’ai rempli un CV et une lettre de motivation. Les organisateurs ont décidé de me faire confiance. Ils me connaissaient et je remplissais pas mal de critères d’autant que j’avais déjà un peu d’expérience de cette compétition. J’ai postulé car c’est génial de pouvoir assouvir sa passion en représentant son pays! Je vais apprendre au coaching et vivre une super expérience avec des collègues de tout le pays. On va aussi chanter la Brabançonne derrière notre drapeau. Que demander d’autre? Notre objectif est de faire le mieux possible. Nous sommes conscients que cela ne sera pas simple car l’équipe a changé alors que plusieurs joueurs ont décliné l’invitation et que l’on ne connaît pas le niveau des autres équipes."