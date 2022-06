Waremme, champion francophone en messieurs 200

"Avant de débuter la compétition, nous n’avions aucun objectif , explique Michael Lambrix. On recherchait l’amusement, sans se prendre la tête. On a tous débuté le padel en même temps et quinze jours avant le début des interclubs on avait même décidé de confectionner des tee-shirts spéciaux pour le fun."

Les résultats ont rapidement suivi et Hervé Piedboeuf, basketteur bien connu dans l’arrondissement, a rejoint l’équipe en cours de route. "Au fur et à mesure des victoires, on s’est dit qu’on pouvait aller au bout" , poursuit Michael Lambrix. Qualifiés assez aisément pour la finale des interclubs, les Waremmiens sont passés à deux doigts de la correctionnelle, dimanche face aux Mouniers (NDLR: Woluwe-Saint-Lambert). "On était mené 0-3 avec un déficit de huit jeux. Le moral était dans les chaussettes" , commente Hervé Piedboeuf.

Et pourtant, au terme d’un scénario hitchcockien, les Hesbignons vont refaire leur retard et remporter les deux dernières rencontres. "Gilles et Randy l’emportent 9-4 alors qu’Hervé et moi gagnons 9-2 , glisse Michael Lambrix. On est champion avec trois jeux d’avance sur nos adversaires. Ce fut incroyable! On ne pouvait pas rêver mieux. À part Gilles, personne n’avait jamais tenu une raquette avant de débuter le padel."

Un parcours fabuleux, qui ne fait que débuter pour cette bande de potes. "On espère continuer à jouer ensemble la saison prochaine mais ce sera compliqué, note le capitaine waremmien. Plusieurs joueurs dans l’équipe vont monter de plusieurs classements. En 400, ce sera une autre paire de manches (rires)."

Les Waremmiens auront en tout cas vécu une première expérience exceptionnelle.