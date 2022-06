Une première réussie pour Matt Closset

Et le moins que l’on puisse dire est que le frère de Tom ne s’est pas mal comporté. Le premier jour, il s’est notamment incliné en cinq sets contre l’Autrichien Benjamin Girlinger, qui deviendra champion d’Europe U13 trois jours plus tard. "La même journée, il s’incline également à la belle, après avoir mené 2 sets à 1 et 8-6, contre un Roumain classé troisième Européen" , confie Marc Closset, venu encourager son fils à Podgorica.

Sur l’ensemble de la compétition, le B4 a remporté cinq matchs et en a perdu six mais l’important n’est pas là. " Matt s’est battu comme un lion. Il a tout donné du début à la fin. Face aux meilleurs joueurs européens, il ne manque pas grand-chose" , confie son paternel.

Visiblement peu impressionné par l’environnement qui entoure ces championnats d’Europe, Matt, qui avait demandé des conseils à son grand frère, a presté un très bon niveau. "C’était assez impressionnant. Bien sûr, il y a encore pas mal de lacunes mais de ce que j’ai vu, c’est vraiment pas mal. Il voit le chemin qui reste à accomplir avant d’être un champion. Outre les résultats, c’est surtout la manière dont je suis le plus fier. Matt a pris ses responsabilités. C’était l’un des plus jeunes joueurs , raconte le Marneffois, agréablement surpris par l’organisation. Le Monténégro avait mis les petits plats dans les grands. Il y avait du TeraFlex pour toute la salle, deux arbitres à chaque match et plusieurs rencontres étaient télévisées. Matt a d’ailleurs eu la chance d’en jouer plusieurs. À l’hôtel, j’ai même pu regarder en direct plusieurs matchs sur… Eurosport. Il y avait même de l’air conditionné dans toute la salle. C’est assez incroyable pour une compétition de jeunes."

En simple, Matt s’est incliné en finale du tableau B (consolation), alors qu’en équipe, la Belgique s’est classée douzième. Nos compatriotes, qui s’étaient qualifiés dans la douleur pour les places de 1 à 12, ont loupé le coche contre l’Angleterre et la Croatie. "Il y avait moyen de terminer neuvième , pointe Marc Closset. En simple, Matt a bénéficié d’un bon tirage et il en a bien profité."

Premier Belge en U11 et deuxième chez les minimes, le droitier a emmagasiné un maximum d’expérience. " C’est de bon augure , dit son père. L’année prochaine, il pourra ambitionner de meilleurs résultats. Il se rapproche tout doucement de son nouveau classement (NDLR: B4). De ce que j’ai vu pendant quatre jours, c’est vraiment bon signe."

De retour en Belgique depuis lundi, le droitier passait son CEB ce mardi. Un programme chargé d’autant que l’année prochaine, il intégrera, comme son frère, le sport études à Louvain. Le 4 juillet prochain, Tom Closset s’envolera d’ailleurs pour Belgrade, en Serbie, afin d’y disputer les championnats d’Europe juniors. Une vraie famille de champions, les Closset!