Une colonne vertébrale ô combien solide

Contrairement à la D2, la D3 et la P1, le fonctionnement en P2A est quelque peu différent puisque nous ne couvrions que deux ou trois rencontres par journée. Quand un journaliste était présent, il lui revenait la lourde tâche de définir les trois meilleurs joueurs de chaque équipe. Pour les autres matchs, nous demandions aux entraîneurs de distribuer les points pour l’équipe adverse, afin de limiter le favoritisme. Ce qui a dès lors donné lieu au classement ci-contre après les trente journées de la phase classique.

1. Le mode d’emploi Très vite, à la vue du classement, un schéma s’est imposé à nous: le 3-5-2 au vu du nombre très limité de défenseurs présents dans le haut de tableau. Le tout en plaçant, au maximum, les joueurs à leur place de prédilection, ce qui a relativement été bien respecté si ce n’est le positionnement de Gaëtan Debens dans le trio défensif. Et encore, sa polyvalence l’a amené à évoluer à ce poste plusieurs fois cette saison, et notamment face au Ougrée d’Alain Colomberotto et André Jamers, les coachs de cette équipe-type.

2. Trois clubs "oubliés" Si on a pu, par le passé, faire la part belle à la mixité en choisissant un joueur par équipe, nous avons cette fois décidé de respecter le classement afin de mettre sur pied cette formation.

Et le hasard fait quasi bien les choses puisque treize des seize équipes de cette P2A sont représentées. Seuls Ouffet , Burdinne et Xhoris ne voient pas l’un de leurs joueurs se faire une place au soleil. La "faute" à Ougrée , Huccorgne et… Cointe qui placent deux éléments. Malgré la relégation des leurs, Manirakiza et O. Camara occupent ainsi les flancs de ce onze de base. Le champion ougréen peut compter sur son capitaine-buteur Guilmi et son maître à jouer Beltrame alors que Huccorgne voit sa belle saison récompensée par la présence de Couscheir entre les perches et du regretté Luis Heine, qui était parti pour faire une superbe saison, sur le banc. Pour le reste, un élément pour Hannut , Flémalle , Braives , Momalle , Verlaine B , Waremme B , Templiers-Nandrin , Amay , La Clavinoise et même Vyle-Tharoul .

3. L’analyse du tandem Colomberotto – Jamers Évidemment, pour emmener ce beau monde, il fallait non pas un, mais bien deux coachs puisque nous avons fait appel au tandem ougréen Alain Colomberotto et André Jamers. Et c’est le premier cité qui a pris la parole au moment d’analyser le matériel mis à leur disposition.

Le tout dans un système qui était mis en place par Ougrée cette saison. " Au niveau offensif, il n’y a pas mieux avec les deux meilleurs buteurs de la série. Cossalter et Guilmi ont des qualités techniques et de finition indéniables si on leur donne des bons ballons. "

Justement, pour cela, le tandem pourra compter sur un trio très joueur au cœur du jeu. " Abdoulaye est un infiltreur avec des très bonnes qualités. Derrières lui, Beltrame et Fernandez peuvent faire le sale boulot de récupération et peuvent également donner de bons ballons. Pour moi, ce sont les deux grandes forces de cette équipe: le milieu de terrain axial et le duo d’attaquants. "

Mais, au-delà de ces cinq joueurs, c’est une véritable colonne vertébrale de qualité qui compose cette équipe-type. " Tout à fait , confirme Alain Colomberotto. Même si d’autres auraient pu prétendre au titre, Couscheir est un gardien de très grande valeur. Et puis, dans ce système, un gars comme Wéra est important pour diriger l’équipe, jouer de son expérience, de son influence. Cela ne m’étonne pas non plus de retrouver Debens là-bas. Il est très intelligent et discipliné. S’il y avait un joueur à sortir du lot à La Clavinoise, c’est bien lui. De son côté, Diomande serait un bon complément aux deux autres défenseurs en amenant son impact physique. Concernant les deux flancs, je les connais un peu moins, mais cette formation devra être dominante pour profiter de leurs qualités offensives. "

Et en cas de pépin, le banc peut également apporter sa pierre à l’édifice. " Il y a en effet des remplaçants sur qui on aurait pu compter , opine Alain Colomberotto, qui nourrit de grandes ambitions pour cette équipe. Elle est plus ou moins construite de la même manière qu’Ougrée cette saison. Au niveau offensif, cela devrait aller, mais il faudra être attentif à l’aspect défensif. Mais oui, je pense bien que cette équipe pourrait jouer entre la troisième et la cinquième place. Pour cela, l’équipe devra être joueuse, dominante. Et, franchement, cela pourrait être sympa de la coacher car il y a sept ou huit joueurs que j’aimerais bien avoir sous mes ordres sans aucun problème. " Qui sait? Entre rêve et réalité, il n’y a parfois qu’un pas.