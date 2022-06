Nathan Geada Da Silva champion du Portugal U18 du 2 000 mètres steeple

Et pourtant, le Waremmien de 17 ans arrivait à Viana Do Castelo dans l’inconnu, lui qui n’avait aucune idée du niveau de ses adversaires. " En observant la liste des inscrits, je pouvais simplement avoir une idée des chronos de mes adversaires ", confirme l’élève de Thomas Vandormael.

Possédant la meilleure référence des engagés, Nathan Geada Da Silva enfilait le costume de favori. Un costume qu’il a pleinement assumé, prenant d’entrée la direction des opérations. " Tout à fait, et je boucle le premier tour en 1:14, ce qui est tout de même assez rapide. Mais c’est le seul moment de la course où j’ai pu voir mon chrono car il y a ensuite eu un problème. J’ai donc dû courir complètement aux sensations , raconte-t-il. Au début, plusieurs adversaires m’ont suivi puis, à l’entame du dernier tour, nous n’étions plus que deux. Alors qu’on passe à la cloche, mon adversaire accélère et se rabat brusquement, ce qui a failli me faire tomber. Mais je me suis mis dans son sillage et j’ai attendu les 200 derniers mètres pour le dépasser, accélérer et finalement termine avec une belle avance sur lui. "

Le premier objectif du Waremmien était dès lors rempli avec ce sacre national. "Évidemment, c’est une fameuse satisfaction. C’était la première raison de mon déplacement là-bas." Restait alors à ajouter la cerise sur le gâteau avec un superbe chrono… qui s’est fait attendre. " Vu que le chrono était en panne, je n’avais aucune idée de mon temps en passant la ligne. J’ai regardé mon père, mais il ne m’a pas fait de signe. Je m’étais senti, j’avais de bonnes sensations, mais je ne savais pas si j’étais dans la bonne allure. Ensuite, le deuxième de la course a regardé son père qui lui a indiqué un temps en 6:05. Je pensais alors être aux alentours de 6:04. Et ce n’est qu’un peu plus tard que le chrono officiel est tombé avec ce 6:03.01 (NDLR: son ancien record était de 6:07.95)."

Une marque qui lui permet de se placer à la… neuvième place européenne sur la distance chez les U18, mais également de réaliser les minima belges pour l’Euro de Jerusalem. " Mais j’irai là-bas sous les couleurs du Portugal , rigole Nathan Geada Da Silva, qui pourra nourrir de belles ambitions en Israël. C’est vrai que je me sens en forme, mais il ne faut pas oublier que ce seront mes premiers grands championnats. Le premier objectif sera d’aller en finale et puis on verra bien. "

Rendez-vous donc le 5 juillet prochain sur le coup de 8 heures!