L’ex-président de Seraing Mario Franchi va-t-il investir à Verlaine?

On sait qu’il a démissionné, il y a quelques semaines maintenant, de son poste de président de Seraing qu’il a conduit avec brio en D1Aaprès un parcours exemplaire.C’est sous sa conduite aussi que le club serésien a sauvé sa peau au sommet du football belge.Las, il y a quelques jours, dans un communiqué assez limpide, il avouait être toujours amoureux du club mais vouloir quitter sa présidence.

On sait que l’homme est amoureux du football et qu’il allait difficilement faire une croix sur le ballon rond.C’est sans doute la raison pour laquelle il aimerait se rapprocher de Verlaine.Un premier contact a été établi samedi entre l’homme et Verlaine.Et les choses se sont bien passées, au point qu’il pourrait investir au sein du club." Oui, je confirme que ça pourrait se faire prochainement, confirme Patrick Danze, le président des Taureaux. Rien n’est encore décidé, je vous le garantis, mais il est possible qu’il arrive au club et investir, mais pas seulement.On verra comment ça se passe lors de nos prochains contacts. "

Le contact semble étonnant mais en vérité, c’est une vraie histoire qui lie les deux parties. " Oui puisque Mario avait une équipe de vétérans au club, rappelle Patrick Danze. Je n’ai pas peur de dire que Verlaine est le club de son cœur.Donc oui, il aime Verlaine et il a envie de venir.Ce serait une chouette arrivée… " En effet…Ce serait un superbe transfert pour les Taureaux.