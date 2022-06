Le Basket revient à Remicourt

Depuis, le pouvoir politique local a racheté les lieux et a lancé un vaste chantier de rénovation en plusieurs étapes. "Nous sommes effectivement en cours de rachat du Cercle tant pour sauver le local des mouvements de jeunesse mais aussi pour remettre les installations sportives en état" , explique l’Échevin des Sports, Vincent Burton. "Nous avons lancé un appel pour trouver un projet adéquat aux lieux et je pense avoir trouvé l’initiative parfaite."

En effet, rapidement, les passionnés de la balle orange se sont fédérés autour de la volonté de Frédéric Parfondry. "Je suis originaire de Remicourt et on peut dire que ma "carrière" s’est terminée avec la fin du club dans les années 90. On a eu des discussions avec Thibaut Petit pour tenter de relancer le basket dans le village et on a monté un projet qui a convaincu les autorités locales. On va donc relancer un club de basket tout en tentant de faire revenir les jeunes dans ce lieu mythique. Nous serons en partenariat avec le club de la Villersoise et allons développer une académie basket de 3 contre 3 tout en mettant en place des séances d’entraînements individuels avec un staff renommé. Mais nous allons procéder par étapes. La saison prochaine, nous aurons d’abord une équipe "Corpo" officielle: Les Warriors. Puis nous développerons nos initiatives pour lancer, l’année suivante, une P4 et des jeunes" , confie un homme qui reprendra la présidence du club.

"On sent effectivement une grande énergie autour de ce projet. Tant au niveau des responsables que de l’aspect novateur des choses. On n’a pas encore de certitude concernant les travaux et leur timing mais nous allons faire le maximum au niveau des délais", assure l’Échevin remicourtois.

Hommage à Dany Sterkendries

"D’ici là, les papys devraient évoluer à l’IPES de Waremme. On a déjà trouvé deux sponsors avec l’historique café de la gare qui soutenait déjà le club par le passé. À ce titre, nous avons aussi tenu rendre hommage à un grand monsieur du basket qui nous a quittés trop tôt puisque notre club sera le Dany Sterkendries Basket Remicourt" , termine Vincent Burton.

Un magnifique projet et l’assurance de revivre de folles soirées autour du bar de Remicourt, lui aussi si mythique.