Kevin Cossalter aussi le meilleur joueur de la série

Non, pas de coupe à donner mais des louanges, forcément, à adresser à un joueur bien trop fort pour la P2, ce qui n’a échappé à personne même à 37 ans. " C’est gentil de me dire ça, mais je n’aurais rien su faire sans mes coéquipiers, dit le Hannutois. Je ne vais pas en citer un en particulier car je vais en vexer certains mais sans les centres, les assists et les courses, que peut un gars qui est censémettre des buts et faire la différence?C’est très simple, rien… Je me dois donc d’être reconnaissant et de leur rendre la pareille.Ce titre, c’est aussi et surtout le leur, de mon premier à mon dernier but du tour final (NDLR: 66 en tout, pour rappel). Il fallait que je mette des buts pour qu’on monte, oui, mais il fallait aussi qu’on défende bien.Je rappelle d’ailleurs à tous qu’on a la meilleure arrière-garde de la série.Et il fallait aussi, par ailleurs, que notre milieu de terrain soit costaud.C’est, je crois, ce qu’il a été.Il a été, je pense, le plus fort de la série aussi. "

Une distinction en plus pour l’avant qui, partout où il est passé, aura laissé la trace de son énorme talent.Il compte bien le faire en P1 dans quelques mois aussi avec un nouvel objectif buts." Oui, mais je ne sais pas encore lequel , rigole-t-il. Laissez-moi d’abord profiter un peu de l’entre-saison… (rires)."