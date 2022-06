«Je suis un fan de Roberto Martinez»

Et le Stratois de rigoler quand on lui fait remarquer que les résultats des Diables sont un poil moins convaincants ces derniers mois." Oh, vous savez, moi, je m’en fiche totalement que dans un match X, Martinez ait fait sortir A pour B à la 78eminute, insiste-t-il. L’important n’est vraiment mais vraiment pas là.Il faut juger son travail en profondeur.Et pour quel salaire! Ne perdons pas aussi de vue l’aspect financier qui ne permet pas à l’U.B.de faire des folies comme les grands ténors européens et que Roberto Martinez a accepté. Il faut aussi simplement arrêter de rêver avec cette équipe et arrêter de prendre le classement FIFAsans grande valeur pour de l’eau bénite.Non, on n’a pas failli être champion du monde en 2018.Et ce n’est pas la faute de Martinez.La France était plus forte, point.Mais que voulez qu’il fasse quand, pour le moment dans le 11 qu’il aligne, il a seulement trois gars titulaires dans leurs clubs? Et ce fut à peu de choses près pareil ces cinq dernières années, ce qui n’est pas le cas des grands pays du foot. "

Le voit-il partir?" Je n’en sais sincèrement rien, et à mon avis, même sa femme n’en sait rien , sourit Boccar. Mais il mériterait à présent de récolter les fruits de son travail ailleurs même si, moi, j’aimerais vraiment qu’il prolonge.Ce serait une aubaine pour le football belge… "