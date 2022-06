Hannut va accueillir une speed run élite le 20 juillet prochain

C’est dans ce cadre que Dominique et ses deux enfants, Adrien et Enzo, se sont associés avec le comité du club de football hannutois afin de mettre sur pied "La Nationale". Un événement sportif, et festif, qui se tiendra le 20 juillet prochain.

Et pour attirer du beau monde, les organisateurs ont décidé de créer une "fast race", soit une course réservée à une élite de la discipline. " C’est très connu dans le nord du pays , opine Enzo Noël. Et il y a à chaque fois un superbe plateau. Et cela ne s’est jamais fait en Wallonie, ce sera une grande première. Hannut, c’est notre ville. C’est d’ailleurs à la corrida que j’ai commencé à courir vers mes 13-14 ans. Par contre, en été, il n’y a rien de ce côté-là alors que Hannut est une ville qui bouge. C’est pour ça qu’on a décidé de faire quelque chose en été. "

Ainsi, sur le coup de 19h30, une vingtaine d’athlètes élanceront dans les rues de Hannut sur un parcours de 650 mètres à faire sept mois pour une arrivée dans l’allée du terrain de football. " Ce sera une course hyper rapide et j’ai déjà contacté par mal d’athlètes pour voir s’ils sauraient venir. Je peux déjà vous annoncer les participations d’Antoine Guillick, de mon frère, de la mienne ainsi que normalement celle de Dorian Fintolini. J’ai aussi approché Arnaud Dely, Nicolas Schyns, Amaury Paquet. On pourrait même avoir des athlètes flamands. "

Et puis, sur le coup de 20h15, place à la corrida populaire avec deux tracés prévus: un de 10km pile (" On est allé mesurer ") et un de 5.6km. " Le but est vraiment de pouvoir avoir un gros événement festif, un peu dans l’esprit de la Huy Night Run. Nous avons déjà eu pas mal de réunions et tout se met en place, notamment avec les instances communales et la police , précise Enzo Noël. Vu que c’est organisé la veille d’un jour férié, je pense qu’il pourra y avoir du monde et une belle ambiance. En tant que Hannutois, quand j’ai gagné la corrida, c’était quelque chose avec plein de gens que je connais au bord de la route. Le but est de faire un peu la même chose en été et, surtout, de s’installer dans le temps. " En voilà un événement sympa très prochainement. La date est d’ores et déjà notée dans pas mal d’agendas!